Про це 15 квітня повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Зазначили, що чоловіки призовного віку уникають мобілізації та не хочуть бути "гарматним м’ясом".

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"Згідно з попередніми планами коштом мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного військових округів Росії. Це завдання не виконали", – розповіли у розвідці.

Найменш цінний "ресурс"

Проте з особовим складом, який вдалося залучити, не проводили жодних навчань чи інструктажів. Крім цього, їм видають непридатну амуніцію та зброю.

Росіяни, які займаються мобілізацією, обіцяють, що "новобранці" контролюватимуть вже зайняті території, охоронятимуть дороги та військові об'єкти. Проте насправді вони потрапляють до підрозділів, які ведуть бойові дії проти України.

Також саме їх, як найменш цінний "ресурс" використовують для проведення "розвідки боєм" для виявлення позицій українських захисників,

– розповіли у ГУР.

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