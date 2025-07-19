Ситуация критическая: на оккупированной Донетчине воду будут включать раз в несколько дней
- На оккупированной Донетчине ситуация с водоснабжением критическая, воду будут подавать по графику раз в несколько дней.
- Оккупационная "власть" заявила, что водохранилища обмелели, и запасов воды не хватает для промышленности, сельского хозяйства и населения.
На временно оккупированных территориях Донетчины ситуация с водоснабжением стала критической. Местных жителей призвали экономить воду и предупредили о графиках.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.
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Какова ситуация на оккупированной Донетчине?
Так называемый "исполняющий обязанности председателя правительства ДНР" Андрей Чертков заявил, что уровень запаса воды в регионе упал до критической отметки.
По его словам, водохранилища практически обмелели, а имеющихся объемов воды не хватает ни для нужд промышленности и сельского хозяйства, ни для регулярного и стабильного обеспечения населения.
Оперштаб по водоснабжению принял решение изменить графики подачи воды в наших населенных пунктах. В ближайшие дни Донецк и Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня. Харцызск, Иловайск, Зугрэс – один раз в два дня,
– рассказал Чертков.
Он отметил, что в районах, куда вода не поступает, организуют ее подвоз. Кроме того, Чертков призвал местных жителей рационально использовать ресурсы.
К слову, 19 июля также стало известно о проблемах с водоснабжением на оккупированной россиянами территории Запорожской области. К тому же там уже второй раз за последние дни исчез свет.