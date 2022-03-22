На оккупированной Херсонской области распространяют открытки от "комендантов" о запрете митингов

За прошедшие сутки в Херсонской области продолжались взрывы и артобстрелы во всех районах области.

По информации из ежедневного возведения, предоставленного ОП по регионам Украины, сообщается, что в областном центре начали появляться листовки якобы от комендантов, передает 24 канал.

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В этих листовках сообщают о правилах пребывания в городе и запрете митингов через комендантский час.

Ранее захватчики распространяли открытки в Херсонской области с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещали отмена кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса.

Напомним, вчера, 21 марта, оккупанты открыли огонь по мирным митингующим в Херсоне. Все произошло из-за того, что люди хотели стереть с памятника возмутительную надпись оккупантов.

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