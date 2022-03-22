За інформацією зі щоденного зведення, наданого ОП по регіонах України, повідомляється, що в обласному центрі почали з’являтися листівки нібито від комендантів, передає 24 канал.

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В цих листівках повідомляють про правила перебування у місті та заборону мітингів через комендантську годину.

Раніше загарбники поширювали листівки на Херсонщині з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяли скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу.

Нагадаємо, вчора, 21 березня, окупанти відкрили вогонь по мирних мітингувальниках у Херсоні. Усе сталося через те, що люди хотіли стерти з пам'ятника обурливий напис окупантів.

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