Придушили ремнем, потому что "много знали": на оккупированной Луганщине россияне убили своих двух солдат

Оккупанты проявляют бесчеловечную жестокость не только к украинцам, но и к своим. На временно оккупированной Луганщине россияне расправились со своими сослуживцами, потому что они были "слишком любознательны".

Двойное убийство произошло в поселке Милово Луганской области. Оккупанты убили двух солдат, расследовавших загадочную гибель третьего.

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Всунули нос куда не следует

Убитые солдаты – это 43-летний Дмитрий Коробицын и 40-летний Дамир Мазитов. Их удушили ремнем их сослужащие из воинской части № 11740, базирующейся в городе Алейске Алтайского края.

По словам журналиста Цаплиенко, командиры сейчас делают все возможное, чтобы выдать этот инцидент за обычную среди представителей оккупационного войска нетрезвую драку с трагическими последствиями.

Впрочем, на самом деле, все обстоит иначе. Погибшие военнослужащие пытались установить обстоятельства смерти другого военного – брата Дамира Мазитова – Рафаэля. Очевидно, оккупантам есть, что скрывать.

Украинские спецслужбы отмечают, что все документы по этому делу сейчас интенсивно фальсифицируют для того, чтобы предотвратить возможный резонанс в российском обществе.

В российской армии скрывают убийства своих солдат / Фото Цаплиенко

Оккупанты убивают оккупантов: что известно