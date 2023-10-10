Придушили ремнем, потому что "много знали": на оккупированной Луганщине россияне убили своих двух солдат
Источник:Андрей Цаплиенко
Оккупанты проявляют бесчеловечную жестокость не только к украинцам, но и к своим. На временно оккупированной Луганщине россияне расправились со своими сослуживцами, потому что они были "слишком любознательны".
Двойное убийство произошло в поселке Милово Луганской области. Оккупанты убили двух солдат, расследовавших загадочную гибель третьего.
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Всунули нос куда не следует
Убитые солдаты – это 43-летний Дмитрий Коробицын и 40-летний Дамир Мазитов. Их удушили ремнем их сослужащие из воинской части № 11740, базирующейся в городе Алейске Алтайского края.
По словам журналиста Цаплиенко, командиры сейчас делают все возможное, чтобы выдать этот инцидент за обычную среди представителей оккупационного войска нетрезвую драку с трагическими последствиями.
Впрочем, на самом деле, все обстоит иначе. Погибшие военнослужащие пытались установить обстоятельства смерти другого военного – брата Дамира Мазитова – Рафаэля. Очевидно, оккупантам есть, что скрывать.
Украинские спецслужбы отмечают, что все документы по этому делу сейчас интенсивно фальсифицируют для того, чтобы предотвратить возможный резонанс в российском обществе.
В российской армии скрывают убийства своих солдат / Фото Цаплиенко
Оккупанты убивают оккупантов: что известно
- В поселке на оккупированном левобережье Херсонской области около тридцати оккупантов распивали спиртные напитки на территории сельскохозяйственного предприятия. Они выпили лишнего и начали ссориться. Дошло до перестрелки, в результате чего пять россиян погибли.
- ГУР обнародовало перехваченный разговор российского военнослужащего. Он признается, что под действием наркотиков расстрелял своих товарищей.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что на оккупированной территории Запорожья продолжают загадочно умирать россияне. Так, недавно в Токмаке в тылу нашли тела двух солдат. В Мелитополе один военный повесился, потому что не хотел выполнять приказы командования.