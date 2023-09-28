На оккупированной части Запорожья зафиксирован ряд фактов гибели захватчиков при невыясненных обстоятельствах. Об этом рассказал в эфире телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Надоело воевать

Так, недавно в Токмаке в тылу нашли двух мертвых россиян. Известно, что в Мелитополе один из военных повесился, потому что не хотел выполнять приказы своего руководства.

По словам Федорова, в последнюю неделю среди захватчиков на оккупированных территориях наблюдается массовый упадок духа.

Оккупанты сознательны настроений своего контингента. Именно поэтому они начали выискивать автомобили, где скрываются российские военнослужащие, переодетые в гражданское.

Федоров уточнил, что такие случаи не следует рассматривать как массовый побег врага с украинской территории. Это лишь свидетельство того, что оккупанты не хотят воевать.

Ситуация на оккупированных территориях: что известно