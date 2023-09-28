На окупованій частині Запоріжжя зафіксували низку фактів загибелі загарбників за нез'ясованих обставин. Про це розповів в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Дивіться також Окупанти перекинули кораблі з "Калібрами" до Феодосії: їхня кількість там є рекордною
Набридло воювати
Так, нещодавно у Токмаку у тилу знайшли двох мертвих росіян. Відомо, що у Мелітополі один із військових повісився, бо не хотів виконувати накази свого керівництва.
За словами Федорова, останній тиждень серед загарбників на окупованих територіях спостерігається масовий занепад духу.
Окупанти свідомі настроїв свого контингенту. Саме через це вони почали вишукувати автівки, де переховуються російські військослужбовці, перевдягнені у цивільне.
Федоров уточнив, що такі випадки не слід розглядати як масову втечу ворога з української території. Це лише свідчення того, що окупанти не хочуть воювати.
Ситуація на окупованих територіях: що відомо
- У Маріуполі місцеві жителі залишилися без даху над головою. Росіяни відбудовують будинки, які самі зруйнували у минулому році. Тоді 90% багатоповерхівок були пошкоджені або зруйновані. Окупанти пообіцяли, що у відновлених будинках житимуть маріупольці, які залишилися без житла, однак вкорте збрехали. Відбудовані багатоповерхівки ворог планує використати з іншою метою.
- На окупованій частині Запоріжжя росіяни активно проводять пропаганду серед української молоді, аби змусити її воювати проти своєї батьківщини.
- На Херсонщині росіяни стали частіше пиячити та грабувати місцеве населення. Ця ситуація почала дратувати навіть окупаційну владу, і тому та звернулася зі скаргою до Кремля.