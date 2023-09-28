Через це так звана "місцева адміністрація" навіть поскаржилася у Кремль. Вочевидь, окупанти сподіваються, що це якось їм допоможе.
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Процвітає пияцтво, дезертирство та пограбування
Так звана "місцева окупаційна влада" не може контролювати окупантів на лівобережжі Херсонської області. Представники "другої армії світу" постійно пиячать, масово грабують місцеве населення, а також лише збільшуються випадки дезертирства.
Російські солдати викрадають авто та гроші під приводом боротьби з підпіллям. Людей звинувачують у нелояльності та допомозі Силам оборони, після чого грабують їх помешкання. Причиною тому, крім "загадковості російської душі", є низька дисципліна в збройних сил Росії, через що в армії ворога також процвітає пияцтво та випадки дезертирства,
– мовиться у повідомленні ЦНС.
Через це колаборанти на Херсонщині скаржаться в Кремль. Вочевидь, Сальдо та його посіпаки сподіваються, що російський диктатор якось врегулює ситуацію. Проте це ніяк не допоможе загарбникам, адже на окупованих територіях все більше панують антиросійські настрої, навіть – серед зрадників і російських військових.
Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- Наталія Гуменюк заявила, що на лівобережжі Херсонської області все частіше фіксують випадки дезертирства. Аби створити ілюзію, що окупантів на Херсонщині "багато", ворог постійно маневрує. Також російська армія масово "загороджувальні загони" з кадирівців і росгвардії, які намагаються стримати масове дезертирство.
- Завдяки корегуванню СБУ було уражено штаб росіян у тимчасово окупованому населеному пункті під Херсоном. Удар з HIMARS відбувся, коли окупанти проводили щоденну нараду серед офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії. Щонайменше 8 офіцерів відправилися "на концерт до Кобзона", ще 7 – отримали поранення.
- Окупанти продовжують цинічно обстрілювати Херсонську область. Останніми тижнями кількість обстрілів міста Херсон та прибережних населених пунктів збільшилася. У своїх пропагандистських ресурсах росіяни намагаються переконати людей, що українська влада нібито організовує депортацію. Такі цинічні заяви вони роблять у той час, коли самі посилюють свої обстріли.