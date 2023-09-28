Через це так звана "місцева адміністрація" навіть поскаржилася у Кремль. Вочевидь, окупанти сподіваються, що це якось їм допоможе.

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Процвітає пияцтво, дезертирство та пограбування

Так звана "місцева окупаційна влада" не може контролювати окупантів на лівобережжі Херсонської області. Представники "другої армії світу" постійно пиячать, масово грабують місцеве населення, а також лише збільшуються випадки дезертирства.

Російські солдати викрадають авто та гроші під приводом боротьби з підпіллям. Людей звинувачують у нелояльності та допомозі Силам оборони, після чого грабують їх помешкання. Причиною тому, крім "загадковості російської душі", є низька дисципліна в збройних сил Росії, через що в армії ворога також процвітає пияцтво та випадки дезертирства,

– мовиться у повідомленні ЦНС.

Через це колаборанти на Херсонщині скаржаться в Кремль. Вочевидь, Сальдо та його посіпаки сподіваються, що російський диктатор якось врегулює ситуацію. Проте це ніяк не допоможе загарбникам, адже на окупованих територіях все більше панують антиросійські настрої, навіть – серед зрадників і російських військових.

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