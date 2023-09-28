Поэтому так называемая "местная администрация" даже пожаловалась в Кремль. Очевидно, оккупанты надеются, что это как-то им поможет.
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Процветает пьянство, дезертирство и ограбление
Так называемые "местные оккупационные власти" не могут контролировать оккупантов на левобережье Херсонской области. Представители "второй армии мира" постоянно пьют, массово грабят местное население, а также только увеличиваются случаи дезертирства.
Российские солдаты угоняют авто и деньги под предлогом борьбы с подпольем. Людей обвиняют в нелояльности и помощи Силам обороны, после чего грабят их жилье. Причиной тому, кроме "загадочности русской души", является низкая дисциплина в вооруженных силах России, из-за чего в армии врага также процветает пьянство и случаи дезертирства,
– говорится в сообщении ЦНС.
Поэтому коллаборанты на Херсонщине жалуются в Кремль. Очевидно, Сальдо и его прихвостни надеются, что российский диктатор как-то урегулирует ситуацию. Однако это никак не поможет захватчикам, ведь на оккупированных территориях все больше господствуют антироссийские настроения, даже среди предателей и российских военных.
Какая ситуация в Херсонской области: последние новости
- Наталья Гуменюк заявила, что на левобережье Херсонской области все чаще фиксируют случаи дезертирства. Чтобы создать иллюзию, что оккупантов на Херсонщине "много", враг постоянно маневрирует. Также российская армия массово "заградила отряды" из кадыровцев и росгвардии, пытающихся сдержать массовое дезертирство.
- Благодаря корректировке СБУ был поражен штаб россиян во временно оккупированном населенном пункте под Херсоном. Удар с HIMARS произошел, когда оккупанты проводили ежедневное совещание среди офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии. По меньшей мере 8 офицеров отправились "на концерт к Кобзону", еще 7 получили ранения.
- Оккупанты продолжают цинично обстреливать Херсонскую область. В последние недели количество обстрелов города Херсон и прибрежных населенных пунктов увеличилось. В своих пропагандистских ресурсах россияне пытаются убедить людей, что украинские власти якобы организуют депортацию. Такие цинические заявления они делают в то время, когда сами усиливают обстрелы.