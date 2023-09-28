Поэтому так называемая "местная администрация" даже пожаловалась в Кремль. Очевидно, оккупанты надеются, что это как-то им поможет.

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Процветает пьянство, дезертирство и ограбление

Так называемые "местные оккупационные власти" не могут контролировать оккупантов на левобережье Херсонской области. Представители "второй армии мира" постоянно пьют, массово грабят местное население, а также только увеличиваются случаи дезертирства.

Российские солдаты угоняют авто и деньги под предлогом борьбы с подпольем. Людей обвиняют в нелояльности и помощи Силам обороны, после чего грабят их жилье. Причиной тому, кроме "загадочности русской души", является низкая дисциплина в вооруженных силах России, из-за чего в армии врага также процветает пьянство и случаи дезертирства,

– говорится в сообщении ЦНС.

Поэтому коллаборанты на Херсонщине жалуются в Кремль. Очевидно, Сальдо и его прихвостни надеются, что российский диктатор как-то урегулирует ситуацию. Однако это никак не поможет захватчикам, ведь на оккупированных территориях все больше господствуют антироссийские настроения, даже среди предателей и российских военных.

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