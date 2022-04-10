На оккупированной Луганщине враг усиливает принудительную мобилизацию

Оккупанты не оставляют попыток захватить Восток Украины. Для этого они также мобилизуют жителей региона.

Так, согласно данным Генштаба ВСУ, российские захватчики усилили принудительную мобилизацию. Это они делают для того, чтобы увеличить количество своего личного состава.

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Жителей оккупированных территорий мобилизуют принудительно

Российско-оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Луганской области пытаются привлечь к войне больше людей. Для этого они проводят кампанию по принудительной мобилизации в регионе.

Ранее разведка поделилась информацией по мобилизации в России. Так, потенциальные военнослужащие ищут возможности не воевать против Украины. Доходит даже до самоувечья.

Отметим, что за минувшие сутки украинские военные отразили восемь вражеских атак в Донецкой и Луганской областях. Нашим воинам удалось уничтожить четыре танка, восемь единиц бронированной, а также семь – автомобильной техники.

Сами же оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ в районе Изюма. Это они хотят сделать, чтобы установить полный контроль над блокадным Мариуполем.

Заметим, что Россия хочет собрать еще 60 тысяч солдат для войны против Украины – смотрите видео: