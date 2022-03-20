На оккупированном Донбассе россияне мобилизуют студентов в возрасте от 18 лет

Оккупанты не могут пробить оборону ВСУ и несут значительные потери. Русской армии не хватает резерва, поэтому они начали мобилизовать студентов с оккупированных территорий Донбасса.

В Генштабе ВСУ говорят, что противник продолжает нести потери, испытывает значительные проблемы с комплектованием подразделений и частями личного состава.

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Поэтому российские войска продолжают мобилизацию студентов на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Руководство учебных заведений (техникумов, институтов) вызвало студентов в возрасте от 18 лет для так называемой регистрации. На сегодняшний день подавляющее большинство личного состава 1-го АК – это мобилизованное население временно оккупированных территорий.

У большинства мобилизованных нет опыта и желания участвовать в боевых действиях. В подразделениях, основу которых составляют призываемые по мобилизации, распространяются панические настроения из-за большого некомплекта живой силы, вооружения и техники,

– объяснили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, для пополнения потерь среди подразделений российской оккупационной армии проводится скрытая мобилизация военкоматами на Кубани, Приморском крае, Ярославской области и регионах уральского округа.

К слову, еще раньше стало известно, что российские кураторы в ОРДЛО вербуют жителей в ряды боевиков – там снова объявили мобилизацию. Хотя Россия открыто не производит мобилизацию военных для участия в войне в Украине.

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