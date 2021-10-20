В ОБСЕ рассказали, что некоторые боевики, вероятно, были вооружены. Об этом говорится в ежедневном отчете №245/2021 Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 19 октября 2021 года.

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ОБСЕ в оккупированном Донецке до сих пор блокируют

Массовое собрание перед отелем, в котором проживают члены Миссии в оккупированном Донецке, продолжалось. 18 октября патрули из отеля не выезжали и не приезжали к нему,

– говорится в отчете.

Более того, наблюдатели рассказали, что:

вокруг отеля продолжалось массовое собрание с участием от 20 до 60 человек (разного пола и возраста);

протестующие включали на громкоговорители очень громкую музыку. По данным наблюдателей, уровень громкости достигал 110 децибел;

некоторые протестующие общались с помощью портативных радиостанций, а также установили деревянные паллеты на подъезде к гостинице, что могло препятствовать доступу транспорта ко входу в отель;

несколько протестующих, которые прибывали утром 18 октября, изучали, обменивались и подписывали бумаги, которые, очевидно, содержали списки имен;

возле отеля были представители СМИ, которые снимали на камеру заявления и речи, которые делали участники.

В нескольких случаях в течение отчетного периода наблюдатели фиксировали разный транспорт, который блокировал проезд со шлагбаумом к парковке позади отеля, а также присутствие вокруг отеля членов вооруженных формирований (некоторые из них были, очевидно, вооруженными),

– говорится в сообщении ОБСЕ.

Утром 18 октября 3 члена Миссии вышли из гостиницы, чтобы проверить автомобили. Именно тогда:

10 участников собрания (мужчины в гражданском) пропустили членов Миссии в авто только после ориентировочно 2-3 минут;

один из них рассказал, что он и другие участники будут наблюдать за выполнением членами Миссии техобслуживания автомобилей;

участники собрания использовали смартфоны для съемки того, как члены Миссии выполняли работы по обслуживанию автомобиля;

после этого наблюдатели вернулись в отель.

Более того, в ОБСЕ "в дополнение к невозможности осуществления патрулирования, закончились запасы тестов".

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