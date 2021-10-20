В ОБСЕ рассказали, что некоторые боевики, вероятно, были вооружены. Об этом говорится в ежедневном отчете №245/2021 Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 19 октября 2021 года.
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ОБСЕ в оккупированном Донецке до сих пор блокируют
Массовое собрание перед отелем, в котором проживают члены Миссии в оккупированном Донецке, продолжалось. 18 октября патрули из отеля не выезжали и не приезжали к нему,
– говорится в отчете.
Более того, наблюдатели рассказали, что:
- вокруг отеля продолжалось массовое собрание с участием от 20 до 60 человек (разного пола и возраста);
- протестующие включали на громкоговорители очень громкую музыку. По данным наблюдателей, уровень громкости достигал 110 децибел;
- некоторые протестующие общались с помощью портативных радиостанций, а также установили деревянные паллеты на подъезде к гостинице, что могло препятствовать доступу транспорта ко входу в отель;
- несколько протестующих, которые прибывали утром 18 октября, изучали, обменивались и подписывали бумаги, которые, очевидно, содержали списки имен;
- возле отеля были представители СМИ, которые снимали на камеру заявления и речи, которые делали участники.
В нескольких случаях в течение отчетного периода наблюдатели фиксировали разный транспорт, который блокировал проезд со шлагбаумом к парковке позади отеля, а также присутствие вокруг отеля членов вооруженных формирований (некоторые из них были, очевидно, вооруженными),
– говорится в сообщении ОБСЕ.
Утром 18 октября 3 члена Миссии вышли из гостиницы, чтобы проверить автомобили. Именно тогда:
- 10 участников собрания (мужчины в гражданском) пропустили членов Миссии в авто только после ориентировочно 2-3 минут;
- один из них рассказал, что он и другие участники будут наблюдать за выполнением членами Миссии техобслуживания автомобилей;
- участники собрания использовали смартфоны для съемки того, как члены Миссии выполняли работы по обслуживанию автомобиля;
- после этого наблюдатели вернулись в отель.
Более того, в ОБСЕ "в дополнение к невозможности осуществления патрулирования, закончились запасы тестов".
Блокирование ОБСЕ боевиками: что известно
- 13 октября на Донбассе Украина задержала российского боевика Андрея Косяка, который проводил разведку под прикрытием разминирования территории. Его также обвиняют в убийстве.
- В этот же день боевики пригрозили, что откажутся от минского формата, если Косяка не отпустят.
- Из-за этого 15 – 16 октября боевики вышли на протест против миссии ОБСЕ в Донецке. В частности они заблокировали наблюдателей в отеле. Представители миссии не могли выйти из здания.
- Уже 17 октября боевики еще и в Горловке заблокировали наблюдателей ОБСЕ. 19 октября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ смогла возобновить свою деятельность в оккупированной Горловке. Там боевики сняли блокаду.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ожидать наказания России за блокирование международных наблюдателей на Донбассе не стоит. Ведь ОБСЕ – это консенсусная организация и принять ни одно серьезное решение без согласия агрессора в ней невозможно.