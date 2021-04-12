Сергей Гармаш рассказал, что боевики в оккупированном Донецке начали минировать мосты, чтобы якобы уберечься от "наступления Украины". Это провокация или попытка оккупантов запугать местных жителей.

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал, что оккупанты в спешке меняют свой сценарий.

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По словам чиновника, значительную роль в этом сыграла реакция США, НАТО и послов G7. Президент России Владимир Путин уже не решится ввести "миротворцев" для якобы "защиты российских граждан".

Гармаш считает, что Россия оставляет для себя все меньше возможности вмешаться, если Украина первой не начнет военные действия.

Я знаю от своих знакомых в Донецке, что там минируют мосты для того, чтобы обезопасить себя от "наступления Украины". Не знаю, это провокация или самозапугивание, запугивают местных для мобилизации,

– заявил Гармаш.

Член украинской делегации в ТКГ также отметил, что с каждым днем ​​этой "игры мускулами" становится все понятнее: вряд ли Путин решится на серьезную игру. Россия уже поняла, что в Украине не удастся повторить грузинский сценарий 2008 года.

Гармаш напомнил, что мир уже показал свою позицию.

Позиция мира касательно событий на Донбассе

США и Великобритания призвали Россию немедленно ослабить напряжение и жить в соответствии с международными обязательствами. Страны подчеркнули, что "твердо противостоят российской кампании дестабилизации Украины".

МИД Польши заявило об активной работе над ужесточением санкций из-за агрессии России против Украины. Польша обеспокоена сосредоточения российских войск вблизи украинских границ.

Поддержку Украине выразил также президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что турецкая сторона готова "оказывать любую поддержку в этом вопросе".

Концентрация войск России возле Украины / Инфографика 24 канала