В оккупированном Донецке разваливается известный отель "Европа": что от него осталось

На территории оккупированного Россией Донецка разрушается известный отель "Европа". В нем уже упал навес при входе.

Отель не работает со времен оккупации города Кремлем. О его теперешнем состоянии сообщил журналист и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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В Донецке разрушается гостиница "Европа"

В Донецке упал навес над входом в отель "Европа". Отель не работает с 2014 года, потому что после прихода России отели в Донецке больше не нужны,

– заявил Денис Казанский.

Журналист подытожил: "Все разваливается и приходит в упадок в некогда зажиточном городе".

В Донецке разрушается гостиница "Европа" / коллаж Дениса Казанского

По сообщениям местных СМИ, вероятной причиной обрушения является большое количество снега на козырьке, который никто не убирал. Некоторые пользователи в сети также припомнили, что за гостиницей никто 7 лет не ухаживал, потому конструкция и обвалилась.

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Отель "Европа" расположен по адресу проспект Панфилова, 86. Когда-то он был 4-звездным. Построили его к "Евро-2012". В 2013 году отелем начала руководить Reikartz Hotel Management. Он позиционировал себя как бизнес-отель "Reikartz Донецк – Европа".