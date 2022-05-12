Соответствующую информацию об атаке врага обнародовали около 19:09 12 мая в телеграм-канале "Сигналы тревоги по всей Украине", сообщает 24 канал.

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Граждане должны немедленно пройти в укрытие и находиться там для собственной безопасности. Пока никаких данных о разрушениях, жертвах или пострадавших от обстрела нет.

Россия атакует Николаевщину и Херсонщину

В оперативном командовании "Юг" заявили, что враг готовится к захвату всей Херсонщины. Для этого россияне:

  • подтягивают ресурсы,
  • восстанавливают технические мощности,
  • осуществляют подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.

В Николаевском направлении продолжаются серийные обстрелы реактивными системами залпового огня как наших позиций, так и промышленной зоны города.

Враг продолжает разрушать инфраструктуру и давить психологически на мирное население. Однако дух николаевцев – несокрушимый,
– добавили в ОК "Юг".

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Российские оккупанты заехали в Заводовку

Глава Горностаевской ОТГ Херсонской области Дмитрий Ляхно рассказал, что российские оккупанты въехали в Заводовку, которая входит в состав общины.

Он обратился с просьбой не провоцировать захватчиков. Это необходимо для сохранения здоровья и жизни местных, ведь действия врага непредсказуемы.

Уважаемые заводовцы, с проверками к вам заехали российские войска. Сохраняйте спокойствие,
– подчеркнул Дмитрий Ляхно.

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