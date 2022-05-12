Відповідну інформацію про атаку ворога оприлюднили близько 19:09 години у четвер, 12 травня, місцеві телеграм-канали та засоби масової інформації, пише 24 канал.

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Громадяни повинні негайно пройти в укриття та перебувати там ля власної безпеки. Наразі жодних даних про руйнування, жертв чи постраждалих від обстрілу немає.

Росія атакує Миколаївщину та Херсонщину

В оперативному командуванні "Південь" заявили, що ворог готується до захоплення всієї Херсонщини. Для цього росіяни:

підтягують ресурси,

відновлюють технічні потужності,

здійснюють підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.

На Миколаївському напрямку продовжуються серійні обстріли реактивними системами залпового вогню як наших позицій, так і промислової зони міста.

Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру та тиснути психологічно на мирне населення. Однак дух миколаївців – незламний,

– додали в ОК "Південь".

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Російські окупанти заїхали у Заводівку

Очільник Горностаївської ОТГ Херсонсьеої області Дмитро Ляхно розповів, що російські окупанти заїхали у Заводівку, яка входить до складу громади.

Він звернувся з проханням не провокувати загабрників. Це необхідно для збереження здоров'я та життя місцевих, адже дії ворога – непередбачувані.

Шановні заводівці, з перевірками до вас заїхали російські війська. Зберігайте спокій,

– наголосив Дмитро Ляхно.

Зверніть увагу! Михайло Подоляк запевнив, що українська влада відстежує ситуацію території тимчасово окупованої Херсонської області. Усі злочини російських солдатів і співпрацю колаборантів з ними детально фіксують. Своєю чергою херсонці продовжують мужньо і героїчно протистояти окупантам. Попри блокаду та терор мирного населення, місцеві мешканці не мають намір опускати руки та продовжують чинити шалений опір загарбникам.

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