В оккупированном Херсоне задерживают активистов: журналист рассказал, как живет город

Российские войска временно оккупировали Херсон и уже преследуют людей. Орда Путина пытается установить контроль над мирным населением, которое отчаянно сопротивляется и выходит на протесты.

Враг имеет списки активистов, выступающих против войны

Журналист из Херсона Константин Рыженко рассказал, что российские оккупанты задерживают украинских активистов и бывших военных. Орда также преследует журналистов и людей с проукраинской позицией.

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Рыженко отметил, что у россиян есть списки активистов, которые выступают против войны и оккупации. Противник разыскивает людей, сотрудничающих с украинскими силовиками.

Речь идет о тех, кто производит фотографии перемещения российской техники. Журналист рассказал, что оккупанты разыскивают и его. Также есть непроверенная информация о задержании другого журналиста.

По словам Рыженко, россияне врываются в квартиры, выбивая дверь и переворачивают квартиры.

Последние несколько дней, когда в город ввезли СОБР и Росгвардию, представители Росгвардии начали ходить по домам и выбивать двери активистам, бывшим сотрудникам СБУ, бывшим военным. Угрожают журналистам,

– рассказал он.

Журналист отметил, что российские силовики оцепили один из крупнейших в городе рынков – Днепровский рынок. Там они проверяют телефоны людей.

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Оккупантов интересует, передавал ли человек информацию о передвижении российской техники в чат-бот СБУ.

Как рассказал Рыженко, российские войска заняли СИЗО и местное отделение МВД. Туда они увозят задержанных людей. Он рассказал о большом количестве задержаний в Новой Каховке.

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