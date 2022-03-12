В оккупированном Херсоне задерживают активистов: журналист рассказал, как живет город
Источник:"Радіо Свобода"
Российские войска временно оккупировали Херсон и уже преследуют людей. Орда Путина пытается установить контроль над мирным населением, которое отчаянно сопротивляется и выходит на протесты.
Враг имеет списки активистов, выступающих против войны
Журналист из Херсона Константин Рыженко рассказал, что российские оккупанты задерживают украинских активистов и бывших военных. Орда также преследует журналистов и людей с проукраинской позицией.
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Рыженко отметил, что у россиян есть списки активистов, которые выступают против войны и оккупации. Противник разыскивает людей, сотрудничающих с украинскими силовиками.
Речь идет о тех, кто производит фотографии перемещения российской техники. Журналист рассказал, что оккупанты разыскивают и его. Также есть непроверенная информация о задержании другого журналиста.
По словам Рыженко, россияне врываются в квартиры, выбивая дверь и переворачивают квартиры.
Последние несколько дней, когда в город ввезли СОБР и Росгвардию, представители Росгвардии начали ходить по домам и выбивать двери активистам, бывшим сотрудникам СБУ, бывшим военным. Угрожают журналистам,
– рассказал он.
Журналист отметил, что российские силовики оцепили один из крупнейших в городе рынков – Днепровский рынок. Там они проверяют телефоны людей.
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Оккупантов интересует, передавал ли человек информацию о передвижении российской техники в чат-бот СБУ.
Как рассказал Рыженко, российские войска заняли СИЗО и местное отделение МВД. Туда они увозят задержанных людей. Он рассказал о большом количестве задержаний в Новой Каховке.
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