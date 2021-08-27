В оккупированном Крыму кандидат в депутаты Госдумы опозорился и сбежал с дебатов: видео

Член партии "Справедливая Россия – За правду" Олег Северненко, который пытается попасть в Госдуму, сбежал с теледебатов. Инцидент произошел в оккупированном Крыму.

Видео с политиком Олегом Северненком, который опозорился в прямом эфире, обнародовали в сети.

Читайте также Имитация массовых выборов: боевики заставляют жителей Донбасса участвовать в выборах в Госдуму

В оккупированном Крыму кандидат в депутаты Госдумы сбежал с дебатов

Северненко стремится попасть в Госдуму от партии "Справедливая Россия – За правду". Он даже пришел в эфир местного телеканала оккупантов на дебаты. Однако долго там не выдержал – выступление длилось примерно 15 секунд.

Россия сегодня является самой богатой страной со своими природными ресурсами, которые как бы используются, продаются, продаются,

– сказал мужчина.

Затем Северненко замолчал и добавил, что не может продолжать. "Прошу прощения... Можно я... Я, честно, переволновался, не смогу... Можно остановить эфир?" – прошептал он.

После сторонник страны-агрессора покинул студию, несмотря на уговоры ведущей продолжить разговор.

Кандидат в депутаты Госдумы сбежал с дебатов: смотрите видео

Выборы в Госдуму: главное