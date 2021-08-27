В оккупированном Крыму кандидат в депутаты Госдумы опозорился и сбежал с дебатов: видео
Источник:ютуб Алексея Конева
Член партии "Справедливая Россия – За правду" Олег Северненко, который пытается попасть в Госдуму, сбежал с теледебатов. Инцидент произошел в оккупированном Крыму.
Видео с политиком Олегом Северненком, который опозорился в прямом эфире, обнародовали в сети.
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В оккупированном Крыму кандидат в депутаты Госдумы сбежал с дебатов
Северненко стремится попасть в Госдуму от партии "Справедливая Россия – За правду". Он даже пришел в эфир местного телеканала оккупантов на дебаты. Однако долго там не выдержал – выступление длилось примерно 15 секунд.
Россия сегодня является самой богатой страной со своими природными ресурсами, которые как бы используются, продаются, продаются,
– сказал мужчина.
Затем Северненко замолчал и добавил, что не может продолжать. "Прошу прощения... Можно я... Я, честно, переволновался, не смогу... Можно остановить эфир?" – прошептал он.
После сторонник страны-агрессора покинул студию, несмотря на уговоры ведущей продолжить разговор.
Кандидат в депутаты Госдумы сбежал с дебатов: смотрите видео
Выборы в Госдуму: главное
- В России депутатов в Госдуму будут избирать 19 сентября 2021 года. Уже длительное время Кремль активно призывает жителей оккупированных территории Крыма и Донбасса принимать в них участие.
- В частности, оккупанты выдавали там российские паспорта. Впоследствии проектом постановления ЦИК России жителям оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, разрешили голосовать на выборах.