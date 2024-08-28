СМИ сообщают о массовых отключениях воды в Крыму
Источник:QIRIM.News
Инфраструктура временно оккупированного россиянами Крыма продолжает испытывать трудности. Теперь на полуострове наблюдаются массовые отключения водоснабжения.
Из-за аварии на водопроводе в районе села Прибрежное без воды осталась Евпатория. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на пресс-службу предприятия захватчиков "Вода Крыма".
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В Крыму массово отключают воду
Сообщается, что давление в городской системе снижено, а жители верхних этажей многоэтажек остались без воды. По данным предприятия, работы планируется завершить до 20:00.
Кроме Евпатории, была ограничена подача воды в Симферополе, поселке Мирное и Солнечногорское, а также в Алуште, Джанкое, Керчи, Армянске, поселке Привольное и в Феодосии.
К слову, на днях в Крыму уже были проблемы с электроэнергией. Во временно оккупированном Севастополе днем 26 августа начал исчезать свет. После этого количество районов, которые остались без электроснабжения, неуклонно росло.
В Севастопольэнерго тогда утверждали, что якобы произошло "технологическое нарушение".