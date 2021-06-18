Унесло течением: в оккупированном Крыму есть первая жертва аномальных ливней – фото

В оккупированном Крыму не стихают аномальные ливни. Вода сносит все на своем пути, смывает людей и автомобили. Есть первая жертва непогоды.
По информации СМИ оккупантов, во время мощного ливня в Ялте погиб 26-летний мужчина. Его унесло потоком дождевой воды.
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Какова ситуация в Ялте
- За сутки в Ялте выпало 3 месячные нормы осадков – более 135 миллиметров. Оккупационные власти заявили, что такое происходит впервые за последние 100 лет.
- Всего лишь за 6 часов в городе выпала месячная норма осадков – 42 миллиметра. Реки вышли из берегов, центр затоплен, а осадки не прекращаются.
- Оккупанты уже объявили режим чрезвычайной ситуации, сейчас идет эвакуация жителей. На улицах развернули пункты обогрева.
- Въезд в Ялту закрыли, остановили движение троллейбусов. В то же время туристов призывают отказаться от походов в горы и леса, а также к морю.
- По предварительной информации, из-за аномальных ливней и подтопления в Ялте пострадали по меньшей мере 8 местных жителей.
Дожди в Ялте наделали беды / Фото "РИА Новости"
Пострадавших в Керчи забирают лодками
В Керчи скорая помощь добирается до пострадавших на надувных лодках, медикам помогают спасатели. Люди помогают привозить врачей и забирать больных. Их вывозят на сухую дорогу и уже там передают в кареты скорой.
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