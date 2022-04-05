В оккупированном Мелитополе мужчинам присылают повестки на службу в "народной милиции"

Российские наемники пытаются привлечь на свою сторону как можно больше украинцев. Так, мужчины в оккупированном Мелитополе начали получать повестки.

Как отмечают в Запорожской ОВА, в повестках мужчин приглашают на службу в так называемую "народную милицию".

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Мужчин в Мелитополе зовут в "народную милицию"

Поступила информация о том, что мужчинам временно оккупированного Мелитополя присылают фейковые повестки на службу оккупантам в так называемую "народную милицию",

– говорится в сообщении.

Кроме того, российские наемники не оставляют попыток "отрезать" украинцев от правдивой информации. Для этого оккупанты пытаются провести в Мелитополе российский интернет.

Ранее сообщалось, что оккупанты охотятся на украинских мужчин на блокпостах. Из тех, кто пытается покинуть "горячие точки", они забирают мужчин. Не исключено, что это делается для того, чтобы они пополнили ряды "народного войска".

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