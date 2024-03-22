Оказывается теряться умеют не только российские военные на территории чужого государства, но и их снаряды. Так, в Донецкой области выпущенная врагом ракета, очевидно, растерялась по дороге и вернулась бумерангом к оккупантам.
Смотрите также Погибли 8-летняя девочка с папой: что известно о жертвах и пострадавших в Запорожье
Прилетело от своих
О "досадном инциденте" с захватчиками рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Чиновник сообщил, что сегодня, 22 марта, оккупанты в захваченном Урзуфе изрядно испугались. При чем собственной ракеты.
Ту со стороны моря случайно запустили их товарищи.
Ракета пролетела своеобразный марафон. Она сначала ударилась об асфальт на улице, а потом начала "скользить".
Пролетела три дома, въездные ворота и застряла в автомобиле "Ланос",
– предоставил подробности Андрющенко.
С самого утра до обеда с неконтролируемой ракетой возились саперы. В конце концов, "озорницу" вытащили и повезли на полигон.
Ракета эта – авиационная. Следовательно, какой-то российский летчик случайно "упустил" ее по оккупированному Урзуфу.
Напомним, что Урзуф – это село Мангушской поселковой общины Мариупольского района Донецкой области. Поселок расположен на расстоянии 42 километров и 40 минут езды от Мариуполя.
Где "потерялась" российская ракета: смотрите на карте
В Таганроге мог упасть самолет: что известно
- Неприятности с нашим врагом случаются не только на оккупированных территориях, но и так сказать дома.
- В последние дни по всей России были поражены нефтеперерабатывающие заводы, а также другие важные стратегические объекты, в частности, такие как авиабаза в Энгельсе. Спутниковые снимки показали, что за день до атаки на аэродром там находилось 11 истребителей. Кроме, того враг постоянно теряет свои "СУшки" на фронте.
- Однако и происходят совсем странные ситуации. Когда самолеты якобы падают сами по себе, а россияне отрицают факт катастрофы.
- Нечто подобное случилось в Таганроге 21 марта. Очевидцы говорили, что видели густой серый дом. Они заявляли о падении самолета в районе аэродрома и Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им.
- Однако впоследствии пропагандистские СМИ назвали другую причину пожара в городе. Огонь якобы вспыхнул из-за планового "выжигания растительности". В то же время никаких доказательств того, что падения самолета не было, власть, как обычно, предоставлять не стала.
- Впрочем, местные не верят подобным заявлениям. Ведь они слышали взрыв в городе, после чего вспыхнул большой пожар. Кроме того, они видели вертолет со спасателями, который прибыл на место инцидента.