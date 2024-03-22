Виявляється губитися вміють не тільки російські військові на території чужої держави, але й їхні снаряди. Так, на Донеччині випущена ворогом ракета, вочевидь, розгубилася по дорозі й повернулася бумерангом до окупантів.

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Прилетіло від своїх

Про "прикрий інидент" із загарбниками розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Чиновник повідомив, що сьогодні, 22 березня, окупанти в захопленому Урзуфі неабияк налякалися. При чому власної ракети.

Ту зі сторони моря випадково запустили їхні товариші.

Ракета пролетіла своєрідний марафон. Вона спочатку вдарилася об асфальт на вулиці, а потім почала "ковзатися".

Пролетіла три будинки, в'їздні ворота і застрягла в автомобілі "Ланос",

– надав подробиці Андрющенко.

Із самого ранку до обіду із неконтрольованою ракетою возилися сапери. Урешті-решт, "бешкетницю" витягли і повезли на полігон.

Ракета ця – авіаційна. Отже, якийсь російський льотчик випадково "впустив" її по окупованому Урзуфу.

Нагадаємо, що Урзуф – це село Мангушської селищної громади Маріупольського району Донецької області. Селище розташоване на відстані 42 кілометрів та 40 хвилин їзди від Маріуполя.

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