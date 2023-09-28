НАБУ расследует государственные выплаты оккупированным солнечным станциям, принадлежащим брату Шурмы – СМИ

По данным СМИ, солнечным электростанциям, принадлежащим брату замруководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, выплачивали из бюджета "зеленый тариф". При этом они находятся на оккупированной части Запорожья и, вероятно, не имеют связи с энергосистемой Украины.

17 сентября Bihus.Info. опубликовал сюжет, в котором рассказывается, что оказавшиеся под российской оккупацией солнечные электростанции до сих пор получат льготы от государства. Совладельцем этих станций оказалось окружение заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы.

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НАБУ выясняю законность выплат оккупированным станциям

Теперь в СМИ отмечают, что НАБУ отреагировало на расследование журналистов своим собственным. Оно открыло уголовное производство по выплатам станциям, расположенным на оккупированной части Запорожья.

Речь идет о пяти фирмах:

ООО "КД Энерджи 2",

ЧП "Нацпрод",

ООО "Восстановительная Энергия Запорожья",

ООО "Грин Энерджи Токмак";

ООО "Грандпауэр ЛЛС".

Ими владеют брат Ростислава Шурмы Олег или приближенные к должностному лицу.

Детективы НАБУ расследуют дело по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

В чем здесь нарушение

Журналисты Bihus.Info.объяснили, что все эти станции с 1 июля 2022 года могут не иметь связи с энергосистемой Украины из-за поврежденных или отключенных линий электропередач.

Поэтому электроэнергия с этих станций не могла попасть на украинский рынок и там была продана.

А по украинскому законодательству, ГП "Гарантированный покупатель" должно оплачивать электричество, которое продает рынку. Оплата электричества, которое ГП не могло продать, означает ущерб для государственного предприятия,

– заявили в Bihus.Info.

Комментарий Ростислава Шурмы

Известно, что сам Ростислав Шурма отреагировал на расследование журналистов. Он подтвердил, что его брат получал выплаты по "зеленому тарифу". Он отметил, что такие льготы получали и другие компании, расположенные на оккупированной территории. Сам сюжет он назвал "заказом олигарха".