17 вересня Bihus.Info. опублікував сюжет, в якому розповідається, що сонячні електростанції, які опинилися під російською окупацією, досі отримають пільги від держави. Співласником цих станцій виявилося оточення заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми.

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НАБУ з'ясовую законність виплат окупованим станціям

Тепер у ЗМІ зазначають, що НАБУ відреагувало на розслідування журналістів своїм власним. Воно відкрило кримінальне провадження щодо виплат станціям, які розташовані на окупованій частині Запоріжжя.

Йдеться про п'ять фірм:

ТОВ "КД Енерджі 2",

ПП "Нацпрод",

ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя",

ТОВ "Грін Енерджі Токмак";

ТОВ "Грандпауєр ЛЛС".

Ними володіють брат Ростислава Шурми Олег або наближені до посадовця особи.

Детективи НАБУ розслідують справу за фактом привласнення, розтрата майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем.

У чому тут порушення

Журналісти Bihus.Info.пояснили, що усі ці станції з 1 липня 2022 року можуть не мати зв'язку з енергосистемою України через пошкоджені або відключені лінії електропередач.

Тому електроенергія з цих станцій не могла потрапити на український ринок та бути там проданою.

А за українськми законодавством, ДП "Гарантований покупець" має оплачувати електрику, яку продає ринку. Оплата електрики, яку ДП не могло продати, означає збитки для державного підприємства,

– заявили в Bihus.Info.

Коментар Ростислава Шурми

Відомо, що сам Ростислав Шурма відреагував на розслідування журналістів. Він підтвердив, що його брат отримував виплати за "зеленим тарифом". Він наголосив, що такі пільги отримували й інші компанії, які розташовані на окупованій території. Сам сюжет він назвав "замовленням олігарха".