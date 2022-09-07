В Купянске россияне незаконно удерживают около 40 местных в отделении полиции

7 сентября 2022 , 19:12
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россияне продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях. В частности, в Харьковской области они незаконно удерживают в участке около 40 гражданских.

Также оккупанты совершают преступления на Херсонщине. Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

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Оккупанты удерживают в участке около 40 местных

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупационные войска продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права.

В Купянске Харьковской области, захватчики незаконно удерживают около 40 человек местных граждан в местном отделении полиции,
– говорится в сообщении.

Кроме того, из частного сектора населенного пункта Казацкое Херсонской области принудительно выселяют местных жителей. Также снова фиксируются случаи размещения вооружения и военной техники во дворах учебных заведений.

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Автор: Ольга Котів