Об этом 24 каналу сообщил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что действительно анонсировали так называемый референдум во временно оккупированной Херсонской области.
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Тотальное недовольство местных
По его словам, сейчас у россии нет никаких проблем с той технологией голосования, которая уже давно испытана в государстве-агрессоре. То есть, она вполне сможет провести фейковый "референдум" среди какой-то группы продажных людей, которых легко найти в любой стране мира, и представить это как волеизъявление.
Однако, как подчеркнул Яковенко, вопрос состоит в том, что такой псевдореферендум, безусловно, вызовет тотальное недовольство у жителей Херсонской области. В то же время он добавил, что говорится не только о Херсоне, но и о Донецкой и Луганской области.
Понятно, что особенно в Херсоне это вызовет ужасное возмущение, и разразится партизанская война,
– заявил оппозиционный российский журналист.
Технических препятствий для россии нет
Кроме того, он отметил, что в этих 3 регионах (Херсонщина, Луганщина, Донетчина) хотя бы теоретически государство-агрессор может провести так называемый "референдум", поскольку технических препятствий нет. Однако на оккупированных территориях Запорожья, вероятнее всего, он не удастся.
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"Можно, конечно, попытаться еще провести референдум в Запорожской области, без города Запорожья и других территорий, которые находятся под контролем украинской власти. Однако это уже будет совсем смешно", – подчеркнул Яковенко.
Оккупанты готовят псевдореферендум на Херсонщине: последнее
- Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что российские захватчики продолжают подготовку к проведению фейкового "референдума" во временно оккупированном Херсоне. Он отметил, что россияне активно вербуют людей для формирования "комиссии".
- В то же время Соболевский подчеркнул, что участвовать в таком фейковом референдуме незаконно. Кроме того, отметил, что местные власти Херсона работают, чтобы херсонцы знали, что это табу.
- Главное управление разведки МО Украины сообщило, что оккупационные администрации Херсона ожидают прибытия из россии группы политтехнологов. Отмечается, что именно они должны организовать подготовку и проведение так называемого референдума.
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