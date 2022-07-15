Про це 24 каналу повідомив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, що вже справді анонсували так званий референдум у тимчасово окупованій Херсонській області.

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Тотальне обурення місцевих

За його словами, зараз у росії немає жодних проблем з тією технологією голосування, яка вже давно випробувана в державі-агресорці. Тобто вона цілком зможе провести фейковий "референдум" серед якоїсь групи продажних людей, яких легко знайти в будь-якій країні світу, і представити це як волевиявлення.

Однак, як наголосив Яковенко, питання полягає в тому, що такий псевдореферендум безумовно викличе тотальне обурення в жителів Херсонської області. Водночас він додав, що мовиться не лише про Херсонщину, а й про Донецьку та Луганську області.

Зрозуміло, що особливо в Херсоні це викличе жахливе обурення, і вибухне партизанська війна,

– заявив опозиційний російський журналіст.

Технічних перешкод для росії немає

Крім того, він зазначив, що в цих 3 регіонах (Херсонщина, Луганщина, Донеччина) хоча б теоретично держава-агресорка може провести такий так званий "референдум", оскільки технічних перешкод немає. Однак на окупованих територіях Запоріжжя, найімовірніше, він не вдасться.

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"Можна, звичайно, спробувати ще провести референдум у Запорізькій області, без міста Запоріжжя та інших територій, які перебувають під контролем української влади. Однак це вже буде зовсім смішно", – підкреслив Яковенко.

окупанти готують псевдореферендум на Херсонщині: останнє

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що російські загарбники продовжують підготовку до проведення фейкового "референдуму" в тимчасово окупованому Херсоні. Він зазначив, що росіяни активно вербують людей для формування "комісії".

Водночас Соболевський наголосив, що брати участь у такому фейковому референдумі незаконно. Крім того, зауважив, що місцева влада Херсона працює, аби херсонці знали, що це табу.

Головне управління розвідки МО України повідомило, що окупаційній адміністрації Херсона очікують прибуття з росії групи політтехнологів. Зазначається, що саме вони повинні організувати підготовку та проведення так званого "референдуму".

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