"60 – 70% ждут возвращения Украины" Как живут люди во временно оккупированном Бердянске

Россия за более чем три года полномасштабной войны оккупировала около 69,9 тысячи квадратных километров Украины. Это площадь, равная территории двух стран Бельгии и Нидерландов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Жители оккупированного Бердянска рассказали, что в городе много магазинных витрин забиты, детские площадки заброшены, а некоторые туристические достопримечательности россияне превратили в импровизированные военные объекты.

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"Город, расположен вдоль Азовского побережья Украины, превратился в город-призрак после вторжения России. Ночью люди редко выходят на улицы. А те, кто выходит, делают это со страхом перед российскими оккупационными силами, которые могут произвольно обыскивать и арестовывать людей в любое время", – пишет издание.

Как россияне превращали город в военный форпост

The Telegraph отмечает, что через три дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину российская армия вошла в город. Треть населения покинула Бердянск – перед войной там проживало 100 тысяч человек. Местные, оставшиеся, наблюдали, как город превращается в военный форпост: солдаты в штатском заполняют кафе, действует комендантский час, а тысячи незнакомых лиц занимают заброшенные рабочие места и дома.

Поскольку большинство жителей выехали и некому работать на государственных предприятиях, город начали заселять россияне,

– рассказала 52-летняя жительница города.

В Бердянск Россия переселила сотни тысяч россиян, чтобы восполнить нехватку рабочей силы и еще больше укрепить свою власть над захваченными территориями.

В городе много жителей из российских регионов, особенно из Дагестана. Они часто занимают руководящие должности в больницах, школах и коммунальных службах,

– рассказала учительница бердянской школы.

Горожане добавили, что новоприбывшим россиянам оккупанты выплачивают повышенные зарплаты и заселяют в дома, покинутые украинцами.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину более трети жителей покинули временно оккупированные территории Запорожской области. За это время Россия переселила в регион лишь "чуть меньше" людей.

Сейчас местные опасаются, что во время мирных переговоров их город "может навсегда стать российским".

Мирное соглашение – сложная дилемма, это выбор между свободой и смертью. С одной стороны, это означает, что нам придется остаться там, где мы сейчас находимся, но с другой – это означает продолжение войны и новые смерти молодых людей,

– рассказал один пожилой горожанин.

Многие жители Бердянска все еще надеются на возвращение в Украину.

Горожане сопротивляются и ждут освобождения

"Из оставшегося здесь, населения, 60 – 70% ждут возвращения Украины. Они не верят и не хотят верить, что Россия пришла навсегда", – рассказала учительница.

За прошедшие три года россияне применяли в городе репрессии, русификацию и пытки для контроля над местным населением.

Двое из трех жителей, которые согласились пообщаться с журналистами, сделали это с помощью смартфонов, которые тщательно прятали от российских оккупантов.

По словам горожан, эти гаджеты являются их связью с внешним миром. Местные сопротивляются собственными способами. Например, они называют супермаркеты и улицы теми же именами, которые они имели до прихода российских ритейлеров и солдат.

"На рынке некоторые продавцы продолжают вести бизнес на родном украинском, утверждая, что не знают другого языка – это признак того, что некоторые еще не потеряли надежду на то, что однажды Украина вернется,

– сообщил The Telegraph.

Местные также отмечают, что надеются на справедливый мир, чтобы Бердянск снова стал украинским городом.