Пришло 15 января: Андрющенко ответил, почему больше украинцев выезжают с оккупированных территорий

Сейчас несколько возросло количество украинцев, которые выезжают с оккупированных территорий. В частности, с 15 января нашим гражданам в оккупации выплачивают пенсии.

Большое количество людей не прошло идентификацию онлайн и впервые не получило украинскую пенсию. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что сейчас они едут с оккупированных территорий, чтобы пройти идентификацию.

"Думаю, сейчас пенсионные органы во Львове будут встречать достаточно большое количество людей с оккупированных территорий, которые будут проходить идентификацию. Потому что это одна из ближайших точек, куда можно въехать, появиться в пенсионный фонд и офлайн подтвердить, что ты есть, и возвращаться обратно", – сказал он.

Кто выезжает из оккупации?

Петр Андрющенко отметил, что увеличение количества выездов из оккупации связано прежде всего с идентификацией на получение пенсий. Это не из-за мнения, что коридор закроется из-за переговоров. Однако определенное количество людей решило ехать и сейчас собирает деньги, ищет маршруты.

Некоторым мы помогаем в этом случае. Но это проукраинское сообщество. Оно приняло окончательное решение о выезде в рамках переговоров. Потому что они видят, что не будет относительно быстрой деоккупации,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

По его словам, основном молодежь убеждает своих друзей выезжать с оккупированных территорий. Сейчас локально это работает, уже есть десятки успешных кейсов. Поэтому нужно работать дальше, чтобы еще больше украинцев выезжали из оккупации.

