Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга, сообщает 24 канал. Российские власти готовятся к практическим мерам по интеграции этих территорий в свой состав.

К теме Россия активизировала подрывную деятельность в мире, чтобы сорвать поставки оружия Украине – Маляр

По словам Маляр, россияне поступают примерно так же, как и в 2014 году, когда также оккупировали некоторые украинские территории.

Нам известно, что временно оккупированные территории сегодня посещают представители российской власти: и центральной, и региональной,

– рассказала заместитель министра.

К сожалению, на этих территориях социально-экономическая ситуация только усложняется. Украинцы, находящиеся там, очень страдают от действий российских захватчиков.

"Однако оккупантам не удается заручиться поддержкой нашего украинского населения, вынужденно находящегося на временно оккупированных территориях", - отметила замминистра.

Маляр также подчеркнула, что украинское государство делает все, чтобы вернуть эти территории под свой контроль.

Что происходит на фронте: последние новости

По данным Минобороны, ситуация на фронте – тяжелая. Украина ежедневно теряет около сотни своих защитников. Еще до 500 человек получают ранения.

Оккупанты не прекращают накрывать мощными ракетными и артиллерийскими обстрелами населенные пункты в Луганской и Донбассе. Во вражеский огонь попал и Бахмут. Ранения получили 2 человека.

По данным британской разведки, россияне активизировали усилия и готовы продвигаться в направлении Изюма Харьковской области. Стоит заметить, что здесь оккупанты за месяц не достигали значительных достижений.

Россияне изо всех сил пытаются захватить Северодонецк в Луганской области. По словам Сергея Гайдая, российская сторона бросает туда только недавно мобилизовавших солдат, мужчин из псевдореспублик на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, вагнеровцев, бурят и удмуртов.

Российские оккупанты вечером 8 июня в очередной раз коварно обстреляли Харьков. В результате погибли 3 человека. Еще 5 человек получили ранения.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вооруженные силы получили польские самоходные артиллерийские установки "Краб". Их уже используют на фронте.

Вас может заинтересовать – артиллеристы уничтожили вражеский состав боеприпасов: смотрите видео