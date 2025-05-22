Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о предстоящей поездке Путина в Донецк и Луганск

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил российским пропагандистам, что планы поездки президента России в Луганск и Донецк есть. По словам прихвостня российского диктатора, впоследствии они "будут осуществлены".

В то же время когда именно Путин хочет поехать на временно оккупированные украинские территории и сколько времени он планирует там провести – Песков не сказал.

Интересно, что Путин впервые за 2 года собрался посетить оккупированные территории нашего государства. Ранее это происходило весной 2023 года.

Остается интересным, посетит ли российский диктатор Донецк и Луганск действительно сам, или отправит кого-то из своих двойников.

Ранее российский диктатор совершал "визит" во временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области, а также в Севастополь, что в аннексированном Крыму. Однако в конце концов стало известно, что сам визит оказался бутафорским, как, в принципе, и сам Путин, которого просто заменяли двойники.