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24 Канал Новости Украины Как Россия стирает украинскую идентичность на оккупированных территориях: в ГУР раскрыли новые подробности
1 августа, 00:55
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Как Россия стирает украинскую идентичность на оккупированных территориях: в ГУР раскрыли новые подробности

Владислав Кравцов

Россия продолжает масштабную кампанию по уничтожению украинской идентичности на временно оккупированных территориях. Для этого оккупанты используют учебные заведения, молодежные организации, Русскую православную церковь, культурные учреждения и пропагандистские мероприятия.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Что делает Россия для стирания украинской идентичности на ВОТ?

По данным ГУР, главная цель Кремля – убедить жителей оккупированных территорий в "необратимости" оккупации, вытеснить украинскую национальную идентичность и сформировать поколение, лояльное к российскому режиму.

Для этого, как отмечают разведчики, задействована сеть оккупационных администраций, партия "Единая Россия", а также ряд подконтрольных молодежных и общественных организаций.

В ГУР подчеркивают, что главной целью российской пропаганды стали дети и молодежь.

Оккупанты привлекают школьников к участию в военно-патриотических играх, кадетских классах, "уроках мужества", пропагандистских форумах, конкурсах и встречах с российскими военными.

В частности, в июне на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей проходила акция "Каникулы с Росгвардией", в ходе которой детей знакомили со службой российских военных.

В Донецкой и Луганской областях также проводилась акция "Служу Отечеству", в ходе которой школьникам рассказывали о якобы "подвигах" оккупационной армии.


Акция "Служу Отечеству" на Восточном Округе Донецкой области / Фото российских СМИ

Кроме того, в первом полугодии 2026 года более 46 тысяч детей в оккупированном Крыму привлекли к отборочным и муниципальным этапам военно-патриотической игры "Зарница 2.0".

Как работает пропаганда через "историческую память"?

Как отмечает разведка, основу информационной кампании оккупантов составляет использование памятных дат, в частности так называемых "Дня Победы", "Дня России" и "Дня памяти и скорби".

В ходе этих мероприятий российская пропаганда проводит лекции, кинопоказы, "уроки памяти" и различные акции, продвигая нарративы о якобы "борьбе с нацизмом" и пытаясь связать Вторую мировую войну с современной войной против Украины.


Открытие бюста "героя России" Р. Воробева в Донецке, май 2026 года / Фото российских СМИ

Отдельное направление работы оккупантов – героизация участников войны против Украины. Для этого в школах открывают так называемые "партии героя", устанавливают мемориальные доски, организуют встречи школьников с российскими военными и тематические выставки.

В ГУР также сообщили, что Россия продолжает внедрять на оккупированных территориях собственные учебники и учебные материалы.

В частности, с 1 сентября 2026 года школьников на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей планируют обучать по новым учебникам "История Донбасса и Новороссии".

Кроме того, для дошкольников и учеников младших классов на оккупированной Луганщине подготовили пропагандистское издание "Азбука патриота: Луганщина от А до Я", которое также планируют использовать в учебном процессе.

Какую антиукраинскую кампанию проводят оккупанты?

По данным ГУР, оккупанты активно насыщают публичное пространство российской и советской символикой. На захваченных территориях проводят автопробеги с российскими флагами, раздают триколоры, украшают административные здания символикой государства-агрессора и организуют пропагандистские выставки.


Акция "Окна России" на Восточном участке оккупации Херсонской области / Фото российских СМИ

В то же время Россия продолжает кампанию по демонизации Украины. На оккупированных территориях регулярно проводятся акции, посвященные так называемым "жертвам украинской агрессии", в ходе которых распространяются фейки о якобы "военных преступлениях" Украины и продвигаются российские пропагандистские нарративы.

В ГУР подчеркнули, что все эти мероприятия являются частью системной политики Кремля, направленной на русификацию временно оккупированных территорий, уничтожение украинской идентичности и интеграцию населения в российское политическое, гуманитарное и информационное пространство.

Связанные темы:

Война России с Украиной
Российская пропаганда
Оккупированные территории ГУР МО