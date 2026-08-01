Как Россия стирает украинскую идентичность на оккупированных территориях: в ГУР раскрыли новые подробности

Россия продолжает масштабную кампанию по уничтожению украинской идентичности на временно оккупированных территориях. Для этого оккупанты используют учебные заведения, молодежные организации, Русскую православную церковь, культурные учреждения и пропагандистские мероприятия.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Что делает Россия для стирания украинской идентичности на ВОТ?

По данным ГУР, главная цель Кремля – убедить жителей оккупированных территорий в "необратимости" оккупации, вытеснить украинскую национальную идентичность и сформировать поколение, лояльное к российскому режиму.

Для этого, как отмечают разведчики, задействована сеть оккупационных администраций, партия "Единая Россия", а также ряд подконтрольных молодежных и общественных организаций.

В ГУР подчеркивают, что главной целью российской пропаганды стали дети и молодежь.

Оккупанты привлекают школьников к участию в военно-патриотических играх, кадетских классах, "уроках мужества", пропагандистских форумах, конкурсах и встречах с российскими военными.

В частности, в июне на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей проходила акция "Каникулы с Росгвардией", в ходе которой детей знакомили со службой российских военных.

В Донецкой и Луганской областях также проводилась акция "Служу Отечеству", в ходе которой школьникам рассказывали о якобы "подвигах" оккупационной армии.



Акция "Служу Отечеству" на Восточном Округе Донецкой области / Фото российских СМИ

Кроме того, в первом полугодии 2026 года более 46 тысяч детей в оккупированном Крыму привлекли к отборочным и муниципальным этапам военно-патриотической игры "Зарница 2.0".

Как работает пропаганда через "историческую память"?

Как отмечает разведка, основу информационной кампании оккупантов составляет использование памятных дат, в частности так называемых "Дня Победы", "Дня России" и "Дня памяти и скорби".

В ходе этих мероприятий российская пропаганда проводит лекции, кинопоказы, "уроки памяти" и различные акции, продвигая нарративы о якобы "борьбе с нацизмом" и пытаясь связать Вторую мировую войну с современной войной против Украины.



Открытие бюста "героя России" Р. Воробева в Донецке, май 2026 года / Фото российских СМИ

Отдельное направление работы оккупантов – героизация участников войны против Украины. Для этого в школах открывают так называемые "партии героя", устанавливают мемориальные доски, организуют встречи школьников с российскими военными и тематические выставки.

В ГУР также сообщили, что Россия продолжает внедрять на оккупированных территориях собственные учебники и учебные материалы.

В частности, с 1 сентября 2026 года школьников на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей планируют обучать по новым учебникам "История Донбасса и Новороссии".

Кроме того, для дошкольников и учеников младших классов на оккупированной Луганщине подготовили пропагандистское издание "Азбука патриота: Луганщина от А до Я", которое также планируют использовать в учебном процессе.

Какую антиукраинскую кампанию проводят оккупанты?

По данным ГУР, оккупанты активно насыщают публичное пространство российской и советской символикой. На захваченных территориях проводят автопробеги с российскими флагами, раздают триколоры, украшают административные здания символикой государства-агрессора и организуют пропагандистские выставки.



Акция "Окна России" на Восточном участке оккупации Херсонской области / Фото российских СМИ

В то же время Россия продолжает кампанию по демонизации Украины. На оккупированных территориях регулярно проводятся акции, посвященные так называемым "жертвам украинской агрессии", в ходе которых распространяются фейки о якобы "военных преступлениях" Украины и продвигаются российские пропагандистские нарративы.

В ГУР подчеркнули, что все эти мероприятия являются частью системной политики Кремля, направленной на русификацию временно оккупированных территорий, уничтожение украинской идентичности и интеграцию населения в российское политическое, гуманитарное и информационное пространство.