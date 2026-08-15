Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, соответствующие приказы государства-агрессора обосновывают эти шаги якобы "присоединением украинских регионов к России".
Реакция МИД на планы России стереть границы с ВОТ
Фактической целью этих действий является не прекращение пограничного контроля, а попытка "стереть" границу между территорией России и оккупированными ею регионами Украины. Дипломаты подчеркивают, что Москва в очередной раз пытается подменить международно признанный правовой статус собственными административными решениями.
Ведомство подчеркивает, что ни один указ или закон России не способен изменить статус украинских территорий. "Оккупация не создает суверенитета, а попытка аннексии не порождает территориальных прав", – отмечают в министерстве.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Независимо от внутреннего законодательства агрессора, Россия сохраняет статус государства-оккупанта и агрессора.
Российское ведомство может сколько угодно перемещать контрольно-пропускные пункты, переписывать собственные документы и перерисовывать карты. От этого оккупированная украинская земля не становится российской, а международно признанная государственная граница Украины не сдвигается ни на метр,
– подчеркнули в МИД.
Там также подчеркнули, что АР Крым, город Севастополь, оккупированные врагом части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – неотъемлемые части Украины.
Дипломаты добавили, что решение российских спецслужб является лишь очередным этапом политики создания иллюзии "окончательной интеграции" этих регионов.
Показательно, что Москва продолжает менять формулировки в своих приказах и проводить новые линии на картах, очевидно рассчитывая, что такие шаги способны изменить правовой статус территории Украины. С уверенностью заявляем, что это невозможно,
– резюмировали в МИД.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения въезд из России на ВОТ Украины фактически приравнивался к пересечению государственной границы. Теперь ФСБ планирует перенести линию контроля на внешние границы захваченных украинских территорий. В частности, местные управления спецслужбы стремятся самостоятельно определять места и время въезда, а также устанавливать соответствующие предупредительные знаки.