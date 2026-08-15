Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, відповідні накази держави-агресора пояснюють ці кроки нібито "включенням українських регіонів до складу Росії".

Реакція МЗС на плани Росії стерти кордони з ТОТ

Фактичною метою цих дій є не припинення прикордонного контролю, а спроба "стерти" кордон між територією Росії та окупованими нею регіонами України. Дипломати наголошують, що Москва вкотре намагається підмінити міжнародно визнаний правовий статус власними адміністративними рішеннями.

Відомство підкреслює, що жоден указ чи закон росіян не здатен змінити статус українських територій. "Окупація не створює суверенітету, а спроба анексії не породжує територіальних прав", – зазначають у міністерстві.

Незалежно від внутрішнього законодавства агресора, Росія зберігає статус держави-окупанта та агресора.

Російське відомство може скільки завгодно пересувати пункти контролю, переписувати власні документи та перемальовувати карти. Від цього окупована українська земля не стає російською, а міжнародно визнаний державний кордон України не зсувається ані на метр,

– наголосили в МЗС.

Там також підкреслили, що АР Крим, місто Севастополь, окуповані ворогом частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – невіддільні частини України.

Дипломати додали, що рішення російських спецслужб є лише черговим етапом політики створення ілюзії "остаточної інтеграції" цих регіонів.

Показово, що Москва продовжує змінювати формулювання у власних наказах і креслити нові лінії на картах, очевидно розраховуючи, що такі кроки здатні змінити правовий статус території України. З упевненістю доводимо до відома, що не здатні,

– резюмували в МЗС.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в'їзд із Росії на ТОТ України фактично прирівнювався до перетину держкордону. Тепер ФСБ планує перенести лінію контролю на зовнішні межі захоплених українських територій. Зокрема, місцеві управління спецслужби прагне самостійно визначати місця й час в'їзду, а також встановлювати відповідні попереджувальні знаки.