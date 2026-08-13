Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на оприлюднені проєкти наказів ФСБ.

Москва такими діями намагається юридично стерти внутрішні бар'єри та створити видимість повної інтеграції окупованих регіонів до складу Росії.

Зміни стосуються територій, які безпосередньо прилягають до окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, де раніше діяв жорсткий режим перетину.

Після початку повномасштабного вторгнення переміщення з Росії на ці території фактично прирівнювалося до перетину державного кордону. Тепер спецслужба пропонує перенести лінію контролю безпосередньо на зовнішні межі захоплених українських земель.

Москва виправдовує зміни незаконною анексією

У текстах проєктів наказів скасування обмежень пояснюють нібито "прийняттям до складу Росії" нових суб'єктів. Йдеться про незаконну анексію чотирьох українських областей, про яку Кремль оголосив у вересні 2022 року, попри відсутність повного контролю над ними.

Україна та міжнародна спільнота категорично не визнають ці територіальні претензії. Проте російська влада продовжує закріплювати наслідки окупації через адміністративні та силові процедури, змінюючи порядок роботи прикордонних органів.

Окремі правила відомство передбачило для окупованого Кримського півострова. Там прикордонна зона не зникає повністю, а залишається в межах островів у Чорному морі, які Росія вважає своїми.

У документах йдеться, що місцеве управління ФСБ отримає повноваження самостійно визначати місця та час в'їзду на ці острівні території. Також силовики встановлюватимуть там відповідні попереджувальні знаки.

Рішення російської спецслужби є частиною послідовної політики зі створення власної адміністративної реальності на захоплених землях. Росія активно запроваджує своє законодавство, видає документи та інтегрує місцеві системи управління у власні державні структури.

Фактичне усунення внутрішнього бар'єра має продемонструвати, що Кремль розглядає ці території як невіддільну частину країни. Водночас жодні відомчі правила не здатні змінити міжнародно визнаний статус окупованих українських регіонів.

Російські вибори на ТОТ України: що відомо?

Політолог Олег Лісний заявив, що на окупованих територіях Кремль намагатиметься показати високу явку та підтримку "Єдиної Росії", хоча в багатьох населених пунктах після бойових дій майже не залишилося людей і нормального життя.

Він зазначив, що подібним способом Москва вже намагалася надати видимість законності окупації українських земель, хоча міжнародне право таких дій не визнає.

За словами Лісного, російські псевдовибори на окупованих територіях лише ще раз покажуть різницю між формальною процедурою та реальною демократією. Водночас жорсткого тиску на Кремль через це Лісний не очікує, адже західні країни й далі залишають Путіну простір для таких дій.