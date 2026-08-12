Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу пояснив, навіщо Кремль продовжує проводити голосування на захоплених територіях і на кого насправді розрахована ця демонстрація. Він також розповів, яку реакцію світ міг би дати на такі дії Росії та чому, на його думку, на жорсткий крок навряд чи наважаться.

Як Кремль легалізує окупацію?

Проведення голосування на тимчасово окупованих територіях вкладається у звичну практику російського режиму – надати незаконним діям хоча б зовнішнього вигляду законності. Кремль оформлює рішення Путіна як офіційні акти, а захоплення українських земель намагається підкріпити псевдореферендумами та виборами, ніби цього достатньо, щоб змінити їхній статус.

Куди б Путін це не записував – хоч у Конституцію Російської Федерації, – вибори на окупованих територіях не стають законними з погляду міжнародного права,

– наголосив Лісний.

За такої логіки міжнародна реакція могла б бути значно жорсткішою. Якщо частина російських виборів проходить на незаконно захопленій території іншої держави, це дає підстави ставити питання вже не лише про невизнання результатів там, а й про легітимність усього процесу.

Якби цивілізований світ був більш хоробрим і справді спирався на міжнародне право, можна було б визнати незаконними ці вибори загалом, а владу – нелегітимною. Але, звісно, світ на це не піде: з Путіним треба домовлятися, його "не можна дратувати",

– пояснив політолог.

Такий страх перед реакцією Кремля вже неодноразово дозволяв Путіну рухатися далі. Йому не потрібен окремий привід для ескалації – російський режим діє настільки далеко, наскільки це дозволяють його противники та опоненти.

Для кого Кремль малюватиме "вибори"

На окупованих територіях Кремль намагатиметься показати високу явку та підтримку "Єдиної Росії", хоча в багатьох населених пунктах після бойових дій майже не залишилося людей і нормального життя. Реальні цифри тут другорядні – важливіше створити потрібну картинку для російської аудиторії.

Вони картинку створять. Можливо, її зроблять навіть за межами цих територій, десь на "Мосфільмі", як вони це вміють. А внутрішній глядач усе це сприйме,

– сказав Лісний.

Для самого російського суспільства такі постановочні кампанії давно стали звичними. Масових протестів проти виборчих маніпуляцій немає, а невдоволення здебільшого не виходить за межі приватних розмов. Значно показовішою ця історія є для інших держав, які продовжують вимагати від України демократичних процедур навіть під час війни.

Для світової спільноти це черговий ляпас. На території Росії останні 30 років нормальних виборів не було, але до нас апелюють: "А чому ви не проводите вибори під час війни?" Подивіться спочатку на Росію і запитайте, чому там немає демократичних виборів,

– наголосив політолог.

Російські псевдовибори на окупованих територіях лише ще раз покажуть різницю між формальною процедурою та реальною демократією. Водночас жорсткого тиску на Кремль через це Лісний не очікує, адже західні країни й далі залишають Путіну простір для таких дій.

Лісний розповів про псевдовибори Росії: дивіться відео