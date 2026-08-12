Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала объяснил, зачем Кремль продолжает проводить голосование на захваченных территориях и на кого на самом деле рассчитана эта демонстрация. Он также рассказал, как мир мог бы отреагировать на такие действия России и почему, по его мнению, на жесткие меры вряд ли решатся.

Как Кремль легализует оккупацию?

Проведение голосования на временно оккупированных территориях вписывается в привычную практику российского режима – придать незаконным действиям хотя бы внешний вид законности. Кремль оформляет решения Путина в виде официальных актов, а захват украинских земель пытается подкрепить псевдореферендумами и выборами, как будто этого достаточно, чтобы изменить их статус.

Куда бы Путин это ни заносил – пусть даже в Конституцию Российской Федерации, – выборы на оккупированных территориях не становятся законными с точки зрения международного права,

– подчеркнул Лисный.

При такой логике международная реакция могла бы быть значительно более жесткой. Если часть российских выборов проходит на незаконно захваченной территории другого государства, это дает основания ставить вопрос уже не только о непризнании результатов там, но и о легитимности всего процесса.

Если бы цивилизованный мир был более смелым и действительно опирался на международное право, можно было бы признать эти выборы незаконными в целом, а власть – нелегитимной. Но, конечно, мир на это не пойдет: с Путиным нужно договариваться, его "нельзя раздражать",

– пояснил политолог.

Такой страх перед реакцией Кремля уже неоднократно позволял Путину двигаться дальше. Ему не нужен отдельный повод для эскалации – российский режим действует настолько далеко, насколько это позволяют его противники и оппоненты.

Для кого Кремль будет устраивать "выборы"

На оккупированных территориях Кремль будет пытаться показать высокую явку и поддержку "Единой России", хотя во многих населенных пунктах после боевых действий почти не осталось ни людей, ни нормальной жизни. Реальные цифры здесь второстепенны – важнее создать нужную картинку для российской аудитории.

Они эту картинку создадут. Возможно, ее сделают даже за пределами этих территорий, где-нибудь на "Мосфильме", как они это умеют. А внутренний зритель все это воспримет,

– сказал Лисный.

Для самого российского общества такие постановочные кампании давно стали привычными. Массовых протестов против избирательных манипуляций нет, а недовольство в основном не выходит за пределы частных разговоров. Гораздо более показательной эта история является для других государств, которые продолжают требовать от Украины демократических процедур даже во время войны.

Для мирового сообщества это очередной ляпас. На территории России последние 30 лет нормальных выборов не было, но к нам обращаются с вопросом: "А почему вы не проводите выборы во время войны?" Посмотрите сначала на Россию и спросите, почему там нет демократических выборов,

– подчеркнул политолог.

Российские псевдовыборы на оккупированных территориях лишь еще раз покажут разницу между формальной процедурой и реальной демократией. В то же время жесткого давления на Кремль из-за этого Лисный не ожидает, ведь западные страны по-прежнему оставляют Путину пространство для таких действий.

Лесной рассказал о псевдовыборах в России: смотрите видео