"единороссы" развернули кампанию по псевдореферендумам на оккупированных территориях, – ISW

россия до сих пор еще питает надежду присоединить временно оккупированные территории Украины. Для этого туда отправили членов путинской партии "единая россия".

Американский Институт изучения войны сообщил, что функция "единороссов" – подготовка к так называемым незаконным референдумам. Конечно, лучше устроить этот цирк никто не сможет.

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Контрнаступление ВСУ может помешать "референдуму"

Эксперты сообщают, что члены партии "единая россия" диктатора путина выехали на оккупированные украинские территории. Будут продвигать организацию под названием "мы вместе с россией". Этим могут призвать к аннексии россией оккупированной Украины и подготовке фальсификации референдумов по аннексии.

Разведка Института сообщила, что член путинской партии Олег Мельниченко 29 июля открыл так называемый "гуманитарный офис" "мы вместе с россией" в Токмаке Запорожской области.

Но этим попыткам россии может помешать контрнаступление ВСУ на Херсон. Также отмечают, что кроме присоединения к россии херсонцев хотят также заставить зарегистрироваться по российским паспортам.

Напомним, что после обстрела Антоновского моста, члены партии путина были первыми, кто бежал с оккупированных территорий Украины. Они испугались за свои шкуры перед наступлением ВСУ. Они врали, что там невозможно вести "гуманитарную деятельность".

Теракт в Оленовке и ситуация в Харькове

По словам экспертов, Украина и россия обвиняют друг друга в нападении в оккупированной Оленовке Донецкой области. Специалисты подчеркивают очевидное: доказательства больше подтверждают заявление Украины, чем россиян. И пока ISW не может независимо оценить характер атаки или ответственность за нее.

Также упомянули и о Харьковском направлении. Сухопутные бои продолжались севернее города Харькова без существенных изменений в контроле над местностью.

Кроме того, ученые утверждают, что российские войска совершили ограниченный наземный штурм Херсонской области и продолжили боевые действия без создания ударных группировок на оккупированных рубежах.

Российские медиа в регионах сообщили о том, что там набирают и создают дополнительный добровольческий батальон в республике бурятии. Также формируют резервный батальон в Новосибирске.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

У украинской армии есть успехи. Но о развитии событий там молчат, чтобы не навредить контрнаступлению. российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко говорил, что от контрнаступления Вооруженных Сил на Херсон во многом будет зависеть дальнейший ход войны. Это будет сложное испытание для российской армии.

При этом российские захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ. Они перебрасывают танки и бронетранспортеры от Запорожья в направлении Херсонской области. Эту информацию подтверждают и местные, говорят, что оккупанты всю ночь возили танки через Антоновский мост.

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