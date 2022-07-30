Американський Інститут вивчення війни повідомив, що функція "єдиноросів" – підготовка до так званих незаконних референдумів. Звісно, адже краще влаштувати цей цирк ніхто не зможе.

До теми Крім бажання, нічого не залишилося, – Хлань про підготовку "референдуму" на Херсонщині

Контрнаступ ЗСУ може завадити "референдуму"

Експерти повідомляють, що члени партії "єдина росія" диктатора путіна виїхали на окуповані українські території. Будуть просувати організацію під назвою "ми разом з росією". Цим можуть закликати до анексії росією окупованої України та підготовки фальсифікації референдумів щодо анексії.

Розвідка Інституту повідомила, що член путінської партії Олег Мельниченко 29 липня відкрив так званий "гуманітарний офіс" "ми разом з росією" в Токмаку Запорізької області.

Але цим спробам росії може завадити контрнаступ ЗСУ на Херсон. Також зазначають, що, окрім приєднання до росії, херсонців хочуть також змусити зареєструватися за російськими паспортами.

Нагадаємо, що після обстрілу Антонівського моста, члени партії путіна були першими, хто втік з окупованих територій України. Вони злякалися за свої шкури перед наступом ЗСУ. Вони брехали, що там неможливо вести "гуманітарну діяльність".

Теракт в Оленівці та ситуація в Харкові

За словами експертів, Україна і росія звинувачують один одного в нападі в окупованій Оленівці Донецької області. Фахівці підкреслюють очевидне: докази, більше підтверджують заяву України, ніж росіян. Та поки що ISW не може незалежно оцінити характер атаки або відповідальність за неї.

Також згадали й про Харківський напрямок. Сухопутні бої тривали північніше міста Харкова без суттєвих змін у контролі над місцевістю.

Крім того, науковці стверджують, що російські війська здійснили обмежений наземний штурм Херсонської області та продовжили бойові дії без створення ударних угруповань на окупованих рубежах.

Російські медіа в регіонах повідомили про те, що там набирають і створюють додатковий добровольчий батальйон в республіці бурятія. Також формують резервний батальйон в Новосибірську.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Українська армія має успіхи. Але про розвиток подій там мовчать, щоб не зашкодити контрнаступу. російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко казав, що від контрнаступу Збройних Сил на Херсон багато в чому буде залежати подальший хід війни. Це буде складне випробування для російської армії.

При цьому російські загарбники таки готуються до контрнаступу ЗСУ. Вони перекидають танки та бронетранспортери від Запоріжжя у напрямку Херсонської області. Цю інформацію підтверджують і місцеві, кажуть, що окупанти всю ніч возили танки через Антонівський міст.

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