В британской разведке рассказали, как много украинцев оккупанты заставили взять российские паспорта

Вторжение России в Украину продолжается. На оккупированных территориях государство-агрессор проводит насильственную русификацию.

В частности, под угрозой конфискации имущества россияне заставляют украинцев брать российские паспорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Великобритании.

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Скольких украинцев заставили взять российский паспорт

В британской разведке говорят, что 4 марта российский диктатор Владимир Путин заявил о завершении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на незаконно оккупированной Россией территории Украины.

В то же время министр внутренних дел страны-агрессора Владимир Колокольцев сообщил, что якобы им выдали 3,5 миллиона паспортов России. Отметим, что это значительно больше, чем 2,8 миллиона, о которых сообщали в марте 2024 года.

По данным британской разведки, Кремль обусловливает получение российских паспортов доступом к услугам на оккупированных территориях, включая социальные, финансовыми услугами и здравоохранение. Однако, наличие паспорта России также обязывает к призыву во вражескую армию.

Усилия России по обеспечению управления на незаконно оккупированной территории, а также по принуждению украинцев к получению российских паспортов свидетельствуют о неизменной приверженности высшего руководства России политике русификации и ее проведении,

– отмечают в британской разведке.

Там также добавляют, что украинцам, которые не имеют российского паспорта, грозит конфискация имущества.