путин сам заставит своих прихвостней бежать из Крыма вплавь

Умные есть, а смелых нет. Были бы смелыми, объяснили бы фюреру, что пасть на новые территории лучше не открывать.

Гауляйтеры Крыма, берегитесь

Вот говорят о "референдуме" на свежеоккупированных землях. А что на практике? На самом деле это означает, что автоматически снимается табу на Крым.

Достойно внимания На Херсонщине происходит невиданная до сих пор вещь как для большой войны

Оккупацию полуострова никто не признал, но многие на Западе с этим смирились. А тут такое дело: если можно обнулять российских захватчиков в Херсоне, то почему бы не делать это в Автономной Республике Крым?



Действия путина ведут к тому, что оккупантов в Крыму начнут выбивать так же, как в Херсоне / Фото Getty Images

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Почему оккупантам рановато сушить весла

путин решил поднять ставки, а в результате увидим грустные лица, которые шастают по Крымскому мосту на Тамань.

Это конечно, если мы мост не грохнем. А так, возможно, придется вплавь!

К теме – как в оккупированном Крыму оказывают сопротивление оккупантам: смотрите видео