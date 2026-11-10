За отказ петь гимн России: Лубинец заявил о задержании родителей и детей в оккупации

На временно оккупированных территориях Украины российские военные задерживают родителей, чьи дети отказываются петь гимн России. Взрослых подвергают фильтрации и пыткам.

Как сообщает "Укринформ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об этом во время презентации специального доклада "СТОЙКИЕ: украинские дети против системного бесчеловечного обращения со стороны РФ".

Оккупанты задерживают и детей

По словам омбудсмена, любое несогласие несовершеннолетних жить по правилам российских захватчиков сразу же влечет за собой репрессии против их семей.

Если дети проявляют нелояльность к оккупационным властям или отказываются принимать навязываемые ими правила, то их родители и члены семей могут автоматически подвергаться проверкам и процедурам фильтрации. Нами зафиксировано, например, что за отказ петь российский гимн автоматически задерживаются родители,

– отметил Лубинец.

Оккупанты начинают давление с так называемых бесед, которые на практике нередко сопровождаются издевательствами. Если семья демонстрирует особую нелояльность по мнению оккупационной администрации, то против нее возбуждают уголовные дела.

Оккупанты не ограничиваются делами против взрослых, но и выдвигают обвинения несовершеннолетним.

У нас есть подтвержденные данные о том, что в отношении детей, проявлявших особую неприязнь, так сказать, к оккупационным властям, также возбуждались уголовные дела. Они были задержаны, и уже имеются первые случаи осуждения украинских детей оккупационными российскими властями,

– подчеркнул Лубинец.

Кроме того, враг преследует тех, кто продолжает учиться в украинских школах онлайн, добавил омбудсмен.

Напомним, захватчики вывозят несовершеннолетних в Россию и Беларусь, милитаризуя детей через пропагандистские структуры типа "Юнармии".