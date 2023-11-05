Раздавали мыло и секонд-хенд: на ВОТ пропагандисты провели российские "празднования"

Оккупанты провели традиционные "празднования", приуроченные к "Дню народного единства". Акции прошли в России и на временно оккупированных территориях Украины. Враг привлек к этому детей и подростков, в частности, демонстрационный отряд "Юг Молодой".

В Бердянске россияне рисовали "патриотические" граффити, а в Приазовском раздавали вещи из секонд-хенда и мыло. Подробнее о "празднике" рассказал корреспондент 24 Канала из Запорожья.

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"Празднования" в Бердянске

Российские пропагандисты в сети писали, что "подростки предложили украсить Бердянск патриотическими граффити".

Смотрю на эти фото и вижу, что да, "высокохудожественные" работы "украсили" Бердянск, ничего не скажешь,

– подчеркнул корреспондент.

Россияне писали на стенах "За ЕР", что означает "За Единую Россию".

"Масштабный праздник" организовал местный коллаборант Богдан, являющийся депутатом в оккупированном Бердянске.

Пропагандисты разрисовывали стены в Бердянске/ Скриншот с видео

Заметим, предатель одет в жилетку с английской надписью "World Youth Festival". Когда Россия всячески открещивается от Запада и говорит, что "во всем виноват Запад".

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"Празднования" в Приазовском

В то же время в Приазовском россияне в соцсетях сообщают, что "дети из движения "Юг Молодой" провели благотворительную акцию "Из рук в руки"".

"Необходимые вещи для проведения акции прибыли со всех уголков нашей страны. Такие мероприятия доказывают, что в нужное время наш народ объединяется и оказывает помощь друг другу", – отмечают пропагандисты на российских информационных ресурсах.

Оккупанты поставили палатку, из которой раздавали одежду из секонд-хенда и по два бруска мыла в одни руки.

Мы понимаем, что никакие вещи эти подростки не собирали. Им взрослые дяди и тети привезли из "Единой России",

– подчеркнул корреспондент.

Российские захватчики пишут, что вещи собрали разные организации: "Единая Россия", "Министерство молодежной политики", "Администрация Приазовского района" и "Шеф-регион город Томск".

Противник раздавал мыло и секонд-хенд в оккупированном Приазовском/ Скриншот с видео

"У жителей Приазовского не было такой необходимости получить какую-то одежду и по два куска мыла в одни руки. Они могли все это купить. Только с российской оккупацией у них появилась такая потребность. Очень жаль наших людей. Желаем скорейшего освобождения", – резюмировал корреспондент из Запорожья.

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