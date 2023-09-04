Также оккупанты привлекают население захваченных территорий Запорожской области. Об этом сообщила руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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По словам Гуменюк, российские террористы нуждаются в человеческом ресурсе и привлекают туда и местное население, кого удалось насильственно паспортизировать, проживающих непосредственно на левобережной Херсонщине.

Гуменюк отметила, что первоначально захватчиками создаются так называемые "территориальные подразделения", которые формируются оккупантами якобы для "обороны населенного пункта". Затем постепенно их переформатируют и перенаправляют на более горячие направления.

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