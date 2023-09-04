Також окупанти залучають населення захоплених територій Запорізької області. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Росіяни створюють так звану "ТРО"
За словами Гуменюк, російські терористи потребують людського ресурсу і залучають туди і місцеве населення, кого вдалось насильно паспортизувати, тих, хто проживає безпосередньо на лівобережній Херсонщині.
Гуменюк зазначила, що спочатку загарбниками створюються так звані "територіальні підрозділи", які формуються окупантами нібито для "оборони населеного пункту". Потім поступово їх переформатовують і перенаправляють на гарячіші напрямки.
Що відбувається на окупованих територіях: останні новини
- Росіяни проводять псевдовибори у тимчасово окупованому Мелітополі. Вони змушують мешканців голосувати за "Єдіную Расію".
- Зауважимо, що загарбники цинічно використовують мирне населення на тимчасово окупованих територіях України. Ворог розуміє, що Сили оборони ніколи не будуть проводити операцію, якщо є загроза для цивільних.
- На лівому березі Херсонщини росіяни примушують батьків відправляти дітей на очне навчання, аби у такий спосіб використовувати їх як живий щит. Таку тактику ворог застосовує ще з минулого року.
- Окрім цього, російські солдати розміщуються у школах й водночас половину класів використовують для того, аби там сиділи дітки й ними можна було прикритися. Також росіяни переробляють медичні установи під військові шпиталі, але не закривають постійно одне відділення, де перебувають цивільні.