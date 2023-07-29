Об этом 24 Каналу сказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. Сейчас оккупанты развернули грязный террор против аграриев, выращивающих зерновые культуры.
Смотрите также "Запорожское направление – это настоящее Вьетнам": бойцы ВСУ рассказали о штурмах российских окопов
Фермеров заставляют регистрироваться в российской системе и сообщать о количестве собранного урожая, а также продавать по требованию оккупационных властей зерно по мизерной цене три тысячи гривен за тонну, что ниже даже себестоимости,
– сообщил депутат.
Если люди отказываются идти на уступки террористов и регистрировать зерно по российской системе учета, у них изымают весь урожай и вывозят в Россию.
Учителей преследуют и отправляют "на подвал"
Оккупационная власть и ее пособники преследуют украинских учителей, которые находятся на оккупированных территориях. У педагогов, отказавшихся сотрудничать с режимом и стать винтиком в пропагандистской машине России, проводят обыски, проверяют компьютеры и мобильные телефоны.
"Если обнаруживают, что эти учителя продолжают проводить онлайн уроки деткам по украинской программе, к ним применяют разные притеснения, вплоть до вывоза "на подвал", – сказал Дмитрий Кирильчук.
Принудительно раздают российские паспорта
Продолжают навязывать российское гражданство украинцам на оккупированных территориях. Они принудительно раздают паспорта и, таким образом, готовятся к проведению выборов в сентябре.
Террор продолжается повседневно и повсеместно и касается всех слоев населения.
Запорожье: последние новости
- 24 июля ВСУ сообщили о частичном успехе на Бердянском направлении. За сутки нашим воинам удалось продвинуться на 1,4 километра.
- Вероятно, ВСУ начали большую активную фазу наступления на Запорожском направлении – там давление украинского войска увеличилось.
- Сообщается, что украинское войско достигло критической оборонной точки россиян на Юге. Украинские войска на Юге впервые можно увидеть на одной из критических российских оборонительных линий "зубы дракона" на новом видео, распространяющемся в российских соцсетях.