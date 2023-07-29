Про це 24 Каналу сказав депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Нині окупанти розгорнули брудний терор проти аграріїв, які вирощують зернові культури.

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Фермерів змушують реєструватися у російській системі й повідомляти про кількість зібраного врожаю, а також продавати на вимогу окупаційної влади зерно по мізерній ціні три тисячі гривень за тонну, що нижче навіть собівартості,

– повідомив депутат.

Якщо люди відмовляються йти на поступки окупантам і реєструвати зерно за російською системою обліку, у них вилучають весь урожай і вивозять у Росію.

Вчителів переслідують і відправляють "на підвал"

Окупаційна влада та її посіпаки переслідують українських вчителів, які перебувають на окупованих територіях. У освітян, які відмовились співпрацювати з режимом і стати гвинтиком у пропагандистській машині Росії, проводять обшуки, перевіряють комп'ютери та мобільні телефони.

"Якщо виявляють, що ці вчителі продовжують проводити онлайн уроки діткам за українською програмою, до них застосовують різні утиски, аж до вивозу "на підвал", – мовив Дмитро Кирильчук.

Примусово роздають російські паспорти

Росіяни продовжують нав'язувати російське громадянство українцям на окупованих територіях. Вони примусово роздають паспорти і таким чином готуються до проведення виборів у вересні.

Терор триває повсякдень і повсякчас і стосується усіх верств населення.

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