В оккупированных населенных пунктах Луганщины – репрессии: ищут семьи украинских военных
Источник:телеканал "Рада"
Российские наемники не только захватывают украинские территории в Луганской области. Они еще занимаются настоящими репрессиями, рассказал Сергей Гайдай.
В эфире телеканала "Рада" глава Луганской ОВА отметил репрессии в оккупированных населенных пунктах. Враги активно ищут родных украинских военных.
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Свободными на оккупированных территориях люди себя не чувствуют
Как рассказал Сергей Гайдай, жители оккупированных населенных пунктов уже не чувствуют себя свободно. А все потому, что там российские наемники устроили настоящие репрессии.
Они ищут семьи военнослужащих, семьи АТОников, ранее участвовавших в освобождении наших территорий. Они развешивают бигборды с надписями: "Не бойтесь говорить по-русски",
– рассказал он.
Также в оборот снова ввели гривны. Их, объясняет глава Луганской ОВА, ввели по нескольким причинам.
- Одна из них – санкции, из-за которых банально не хватает рублей.
- Вторая – наемники принесли "российский мир" в каждое отделение "Укрпочты" и банков, грабя их.
Так что у орков и осталось достаточно много гривен, которые нужно куда-то девать.
Сергей Гайдай подчеркнул, что люди очень испуганы. Он ежедневно получает тысячи сообщений, в которых его просят вернуть территории, а также освободить от наемников.
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