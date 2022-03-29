В оккупированных населенных пунктах Луганщины – репрессии: ищут семьи украинских военных

Российские наемники не только захватывают украинские территории в Луганской области. Они еще занимаются настоящими репрессиями, рассказал Сергей Гайдай.

В эфире телеканала "Рада" глава Луганской ОВА отметил репрессии в оккупированных населенных пунктах. Враги активно ищут родных украинских военных.

Читайте также Оккупанты всю ночь обстреливали жилые дома на Луганщине: горят кварталы

Свободными на оккупированных территориях люди себя не чувствуют

Как рассказал Сергей Гайдай, жители оккупированных населенных пунктов уже не чувствуют себя свободно. А все потому, что там российские наемники устроили настоящие репрессии.

Они ищут семьи военнослужащих, семьи АТОников, ранее участвовавших в освобождении наших территорий. Они развешивают бигборды с надписями: "Не бойтесь говорить по-русски",

– рассказал он.

Также в оборот снова ввели гривны. Их, объясняет глава Луганской ОВА, ввели по нескольким причинам.

Одна из них – санкции, из-за которых банально не хватает рублей.

Вторая – наемники принесли "российский мир" в каждое отделение "Укрпочты" и банков, грабя их.

Так что у орков и осталось достаточно много гривен, которые нужно куда-то девать.

Сергей Гайдай подчеркнул, что люди очень испуганы. Он ежедневно получает тысячи сообщений, в которых его просят вернуть территории, а также освободить от наемников.

Год-полтора и будет второе нападение, – Гайдай о возвращении россиян на позиции до 24 февраля – смотрите видео: