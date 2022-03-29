В ефірі телеканалу "Рада" очільник Луганської ОВА зазначив про репресії в окупованих населених пунктах. Вороги активно шукають рідних українських військових.

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Вільними на окупованих територіях люди себе не почувають

Як розповів Сергій Гайдай, мешканці окупованих населених пунктів уже не почуваються вільно. А все тому, що там російські найманці влаштували справжні репресії.

Вони шукають родини військовослужбовців, родини АТОвців, які раніше брали участь у звільненні наших територій. Вони розвішують бігборди з написами: "Не бійтеся говорити російською",

– розповів він.

Також в обіг знову ввели гривні. Їх, пояснює глава Луганської ОВА, ввели з кількох причин.

Одна з них – санкції, через які банально не вистачає рублів.

Друга – найманці принесли "русскій мір" у кожне відділення Укрпошти та банків, грабуючи їх.

Тож в орків і залишилося досить багато гривень, які потрібно кудись дівати.

Сергій Гайдай наголосив, що люди дуже перелякані. Він щоденно отримує тисячі повідомлень, у яких його просять повернути території, а також звільнити від найманців.

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